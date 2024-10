Il Milan resiste un'ora in dieci e vince col brivido: 1-0, il Var cancella il pari dell'Udinese al 95' (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Milan torna a vincere al termine di una gara di sacrificio. I rossoneri battono 1-0 l`Udinese a San Siro nell`ottava giornata di Serie A, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Iltorna are al termine di una gara di sacrificio. I rossoneri battono 1-0 l`a San Siro nell`ottava giornata di Serie A,

Via Vigevano - non solo ristoranti : l’identità milanese riesce a resistere - Cucchi Sono in corso Cristoforo Colombo e mi immetto in una stretta via, che poi si piega a gomito: via Alessandria, nella sua solitudine, tra le molte automobili parcheggiate a lato e muri orrendamente sconciati dai soliti scarabocchiatori. Arrivo allora in una strada completamente diversa, via Vigevano, dove ho appuntamento con un amico, e subito vengo attratto dalla vivacità del luogo e ... (Ilgiorno.it)

Milan - resiste l'idea Jovic per la Juventus - Le pause delle Nazionali sono sempre delle ottime occasione per fare il punto su possibili nuovi innesti che i club decidono di valutare in... (Calciomercato.com)

La resistenza degli artigiani a Milano - fra abusivismo e carenza di nuove leve - Ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro quando era ancora un ragazzino, a. . . “Ne rimane qualcuno in provincia, ma sono vicini alla pensione”. . Un tempo a Milano c’erano moltissimi cesellatori, saldatori, tornitori di lastra. Ora stanno scomparendo. Lo spiega a Dossier Ernesto Iemmolo, artigiano. (Milanotoday.it)