Stellantis adesione allo sciopero dell' 88% nei nostri siti

Stellantis, adesione allo sciopero dell'8,8% nei nostri siti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Negli stabilimenti Stellantis - secondo l'azienda - la percentuale media di adesione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali del settore metalmeccanico, è stata complessivamente dell'8,8%. Stellantis precisa che la produzione non ha registrato alcuna interruzione negli impianti attualmente operativi. "La fase di transizione del settore automobilistico verso modelli di produzione sostenibile e verso l'elettrificazione della mobilità , in linea con gli obiettivi del Green Deal posti dall'Ue - spiega l'azienda - rappresenta la matrice del disagio alla base dello sciopero. Di questo Stellantis è pienamente consapevole.

