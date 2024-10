Riccardo Scamarcio, l'intervista: Johnny Depp, il film Modì, la figlia e Benedetta Porcaroli (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Provinciale» come l'amico «buono e gentile» Johnny Depp che lo ha diretto in Modì. Ex scapestrato che ha trovato nella recitazione il suo mondo. Padre orgoglioso di una bambina che porta sui set. Incontro con la nostra star internazionale, che ha ritrovato la felicità Vanityfair.it - Riccardo Scamarcio, l'intervista: Johnny Depp, il film Modì, la figlia e Benedetta Porcaroli Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Provinciale» come l'amico «buono e gentile»che lo ha diretto in. Ex scapestrato che ha trovato nella recitazione il suo mondo. Padre orgoglioso di una bambina che porta sui set. Incontro con la nostra star internazionale, che ha ritrovato la felicità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Johnny Depp è la star più attesa della Festa del Cinema di Roma 2024. Ma non è certo l'unica. Ecco chi vedremo nella Capitale - da Viggo Mortensen a Miriam Leone - Ma oggi è anche il grande giorno di Viggo Mortensen e del suo film The Dead Don’t Hurt. Mentre Juliette Binoche e Ralph Fiennes sono i protagonisti di The Return di Uberto Pasolini, film dove recita anche Claudio Santamaria. In una kermesse ricchissima di ospiti e opere sparsa per i vari angoli della città. (Amica.it)

Festa del Cinema di Roma : da Johnny Depp a Demi Moore - parata di stelle sul red carpet - Un’edizione che ha avuto come pre-apertura l’omaggio a Francis Ford Coppola. . Miriam Leone è Oriana Fallaci in ‘Miss Fallaci‘ di Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella, che racconta gli inizi di carriera di una donna che ha scritto la storia del giornalismo italiano. Palmese), ‘L’Isola degli Idealisti‘ di Elisabetta Sgarbi e ‘La Casa degli Sguardi‘ di Luca Zingaretti. (Lapresse.it)

Scarlett Johansson - Johnny Depp e Sydney Sweeney nella Top 10 delle star più usate per truffare le persone - Le ricerche sulle truffe online L'azienda esperta in sicurezza informatica ha ricordato come le innovazioni tecnologiche abbiano reso più semplice usare le immagini delle star per spingere le persone a compiere download, effettuare investimenti, acquistare prodotti o persino ottenere le informazioni dei conti bancari o compiere furti di identità. (Movieplayer.it)