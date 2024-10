Incidente mortale: così il farmacista eroe ha salvato un bimbo di sei mesi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Era il 31 agosto scorso quando un terribile Incidente sulla provinciale per Sant’Anastasia ha rotto drammaticamente la tranquillità della città di Fondi: nel sinsitro ha perso la vita una giovane donna mentre suo figlio, un bimbo di soli sei mesi, è stato miracolosamente salvato da un uomo che Latinatoday.it - Incidente mortale: così il farmacista eroe ha salvato un bimbo di sei mesi Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Era il 31 agosto scorso quando un terribilesulla provinciale per Sant’Anastasia ha rotto drammaticamente la tranquillità della città di Fondi: nel sinsitro ha perso la vita una giovane donna mentre suo figlio, undi soli sei, è stato miracolosamenteda un uomo che

Il pontino Vincenzo ero per caso : ha salvato un bimbo di sei mesi che rischiava di soffocare dopo un drammatico incidente stradale - La luce della torcia ha permesso di scoprire il piccolo, incastrato tra le cinture del suo seggiolino, con la gola stretta come in un cappio. “Questo è merito tuo”, ha affermato il sindaco rivolgendosi a Vincenzo. Il buio era assoluto e nessuno aveva ancora acceso i fari delle auto per illuminare la scena. (Dayitalianews.com)

L'incidente sulla Palermo-Sciacca : il bimbo di 4 anni è stato estubato - lascerà la Rianimazione - I più grandi, di 6 e 8 anni, sono ancora in coma farmacologico. . Il fratellino di 6 anni ha subito invece un'operazione per ridurre la. Il maggiore, che aveva una emorragia cerebrale, è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirugico. Ed è proprio lui a preoccupare, più di tutti, i medici. (Palermotoday.it)

