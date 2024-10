Cresce ancora il prezzo dell'Rc Auto, a Caserta si spende in media 672 euro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo anni di calo dei prezzi, concentrati in particolare negli anni del Covid, dal 2022 è iniziata una crescita inarrestabile, con il premio RC Auto che a settembre 2024 ha raggiunto i 470,2 euro. Nei primi 9 mesi dell’anno i prezzi sono cresciuti in quasi tutto il territorio, in Campania si Casertanews.it - Cresce ancora il prezzo dell'Rc Auto, a Caserta si spende in media 672 euro Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo anni di calo dei prezzi, concentrati in particolare negli anni del Covid, dal 2022 è iniziata una crescita inarrestabile, con il premio RCche a settembre 2024 ha raggiunto i 470,2. Nei primi 9 mesi’anno i prezzi sono cresciuti in quasi tutto il territorio, in Campania si

Como - rubano un’auto da 100mila euro da un garage di Senago ma il modello ha la geolocalizzazione - Dopo aver interpellato la società che gestiva il dispositivo e la sua localizzazione, sono arrivate le coordinate di geolocalizzazione: la Stelvio si trovava in un parcheggio a Senago, in provincia di Milano. Scoprendo anche che sull’auto era installato un ulteriore dispositivo Gps attivo. A quel punto la centrale operativa della Questura, si è messa in contatto con una pattuglia dei ... (Ilgiorno.it)

Terna - autorizzato il progetto da 86 milioni di euro per l’alimentazione dell’Alta Velocità “Napoli – Bari” - Entrambi gli impianti prevedono interventi di mascheramento architettonico studiati in relazione al contesto ambientale per alleggerire l’impatto visivo. È stato autorizzato, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il progetto di Terna per la realizzazione di un collegamento in cavo interrato e di due nuove stazioni elettriche in Valle Telesina, in provincia di ... (Ildenaro.it)

Auto elettriche - la direttrice delle aziende europee sposa la linea Meloni : “L’Italia ha ragione - serve diversificare” - Ora dobbiamo rivolgerci a un gruppo molto più ampio di persone. “L’Italia dimostra di aver capito che c’è un problema reale e che va affrontato. Gli early adopters di questa nuova tecnologia, ossia le persone che vogliono guidare l’elettrico e che possono permetterselo, hanno già fatto il passaggio. (Secoloditalia.it)