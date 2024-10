A lezione da Giorgia: in Europa tutti pazzi per il modello Albania (Di venerdì 18 ottobre 2024) La lezione europea di Giorgia Meloni sul memorandum Italia-Albania. La campanella suona prima dell'inizio del Consiglio europeo, sui banchi 10 leader, compresa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Oltre a Danimarca e Paesi Bassi che hanno giocato di sponda con l'Italia per organizzare la riunione che punta a «soluzioni innovative», i leader di Austria, Cipro, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta e Slovacchia. «Curioso - scrive Meloni su X notare come, mentre quasi tutta l'Europa discute delle nostre iniziative per contenere l'immigrazione irregolare e fermare la tratta di esseri umani, alcune Nazioni considerandole come modelli, la sinistra italiana pensi unicamente ad attaccarle in maniera inconsistente e gratuita». Meloni sa di giocare su un terreno a dir poco inimmaginabile in Europa solo fino a qualche mese fa. Iltempo.it - A lezione da Giorgia: in Europa tutti pazzi per il modello Albania Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Laeuropea diMeloni sul memorandum Italia-. La campanella suona prima dell'inizio del Consiglio europeo, sui banchi 10 leader, compresa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Oltre a Danimarca e Paesi Bassi che hanno giocato di sponda con l'Italia per organizzare la riunione che punta a «soluzioni innovative», i leader di Austria, Cipro, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta e Slovacchia. «Curioso - scrive Meloni su X notare come, mentre quasi tutta l'discute delle nostre iniziative per contenere l'immigrazione irregolare e fermare la tratta di esseri umani, alcune Nazioni considerandole come modelli, la sinistra italiana pensi unicamente ad attaccarle in maniera inconsistente e gratuita». Meloni sa di giocare su un terreno a dir poco inimmaginabile insolo fino a qualche mese fa.

