Stellantis | Schlein ' domani Pd al fianco dei lavoratori in piazza'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Vorrei che rispettassero gli impegni che hanno preso e domani saremo con i lavoratori in piazza a Roma". Così Elly Schlein a piazza Pulita su La7. "Stessa linea della destra? Io ho ascoltato carezze dalla destra all'audizione di Tavares in Parlamento".

Autonomia : domani Schlein - Bonelli e Boschi ad assemblea comitato promotore - (Adnkronos) - Domani Elly Schlein, Maria Elena Boschi e Angelo Bonelli parteciperanno all'assemblea del comitato promotore del referendum sull'autonomia a Roma, appuntamento alle 10 al Centro congressi Frentani. Mentre Riccardo Magi al 90%, si fa sapere, non riuscirà a partecipare all'iniziativa. Per Avs, oltre a Bonelli, ci sarà il senatore Peppe De Cristofaro. (Liberoquotidiano.it)

Comincia la Festa de l’Unità : domani c’è Elly Schlein - Alle 21 dibattito con consiglieri regionali, parlamentari ed europarlamentari dal titolo ‘Un patto avanti’. Conto alla rovescia per l’avvio della Festa regionale dell’Unità, quest’anno a Umbertide. Con D’Alema sul palco Alberto Stramaccioni, presidente Isuc Umbria. "La nostra Regione – ribadisce il Pd – è l’unica che non ha ancora fissato la data del voto. (Lanazione.it)

Pd : Schlein - ‘ci siamo - domani in libreria ‘L’imprevista” - Così Elly Schlein su Instagram sulla presentazione del libro ‘L’imprevista’. L'articolo Pd: Schlein, ‘ci siamo, domani in libreria ‘L’imprevista” sembra essere il primo su CalcioWeb. E proprio domani sera lo presentiamo per la prima volta, questo dialogo fatto nel viaggio degli ultimi mesi attraverso il Paese. (Calcioweb.eu)