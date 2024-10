“Oggi è un giorno triste” la lettera dei Papà per scelta per la GPA diventata “reato universale” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Con la legge Varchi, approvata in via definitiva al Senato, la gestazione per altri è diventata reato universale; andando a modificare l’articolo 12 della legge 40/2004, la nuova norma impedisce la maternità surrogata non solo nel nostro Paese – dove già era vieta – ma anche quella che avviene all’estero, colpendo, di fatto, chiunque abbia scelto o avrebbe voluto scegliere questo percorso per diventare genitore. Così, Carlo Tumino e Christian De Florio, coppia molto conosciuta sui social come Papà per scelta, hanno voluto pubblicare una lunga lettera su Instagram per dare la loro opinione su questa scelta del governo, esprimendo il pensiero delle circa 250 coppie italiane, eterosessuali e omosessuali, che ogni anno si affidano alla gestazione per altri per diventare madri e padri. Gravidanzaonline.it - “Oggi è un giorno triste” la lettera dei Papà per scelta per la GPA diventata “reato universale” Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Con la legge Varchi, approvata in via definitiva al Senato, la gestazione per altri è; andando a modificare l’articolo 12 della legge 40/2004, la nuova norma impedisce la maternità surrogata non solo nel nostro Paese – dove già era vieta – ma anche quella che avviene all’estero, colpendo, di fatto, chiunque abbia scelto o avrebbe voluto scegliere questo percorso per diventare genitore. Così, Carlo Tumino e Christian De Florio, coppia molto conosciuta sui social comeper, hanno voluto pubblicare una lungasu Instagram per dare la loro opinione su questadel governo, esprimendo il pensiero delle circa 250 coppie italiane, eterosessuali e omosessuali, che ogni anno si affidano alla gestazione per altri per diventare madri e padri.

“Oggi è un giorno triste” la lettera dei Papà per scelta per la GPA diventata “reato universale” - Da oggi i nostri figli verrano considerati frutto di un reato. Tumino e De Florio sono papà di Julian e Sebastian, nati negli Stati Uniti grazie a una madre surrogata che, ancora oggi, conserva un ottimo rapporto con la famiglia. Oggi è un giorno triste perché chi ha il dovere di tutelarci, ha deciso di considerarci al pari dei peggiori criminali sulla terra – si conclude la lettera – Da domani ... (Gravidanzaonline.it)

Maternità surrogata : cos’è e perché è diventata reato - Il 16 ottobre 2024 è una data che segna un punto di svolta: il Senato italiano ha dato l’ok definitivo alla legge che trasforma la maternità surrogata in reato universale. La madre surrogata, in molti casi, non ha alcun legame genetico con il bambino, poiché si utilizzano i gameti dei committenti o di donatori esterni. (Dilei.it)

“Oggi è un giorno triste” la lettera dei Papà per scelta per la GPA diventata “reato universale” - Ma questi che ne sanno dell’amore? Continueremo a lottare ogni giorno per affermare la bellezza e la libertà delle nostre famiglie e dei nostri figli – continuano i Papà per scelta – per quei ragazz? che non vogliono arrendersi all’idea di vivere in un paese illiberale. . . Oggi però lasciateci delusione e amarezza. (Gravidanzaonline.it)