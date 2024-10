Perché Angelina Mango ha annullato due concerti e come sta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Momento complicato per Angelina Mango. La cantante, che è letteralmente esplosa dopo la sua partecipazione ad Amici, il talent di Maria De Filippi, e la sua vittoria a Sanremo 2024 che l’ha portata all’Eurovision Song Contest, si è vista costretta a cancellare e riprogrammare due date del suo tour per via di una rinofaringite. Una scelta che ha reso la cantante molto dispiaciuta, ma pronta a prendersi cura di sé per tornare a cantare davanti ai suoi fan. Angelina Mango costretta a cancellare due date del tour Pausa obbligatoria per Angelina Mango. La cantante, che grazie alla sua voce potente ha vinto il Festival di Sanremo 2024 ottenendo la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, ha dovuto cancellare due date del suo tour nei club per via di un problema di salute. Dilei.it - Perché Angelina Mango ha annullato due concerti e come sta Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Momento complicato per. La cantante, che è letteralmente esplosa dopo la sua partecipazione ad Amici, il talent di Maria De Filippi, e la sua vittoria a Sanremo 2024 che l’ha portata all’Eurovision Song Contest, si è vista costretta a cancellare e riprogrammare due date del suo tour per via di una rinofaringite. Una scelta che ha reso la cantante molto dispiaciuta, ma pronta a prendersi cura di sé per tornare a cantare davanti ai suoi fan.costretta a cancellare due date del tour Pausa obbligatoria per. La cantante, che grazie alla sua voce potente ha vinto il Festival di Sanremo 2024 ottenendo la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, ha dovuto cancellare due date del suo tour nei club per via di un problema di salute.

