Giorgia Meloni dice che l’atteggiamento di Israele su Unifil è “ingiustificabile” (Di martedì 15 ottobre 2024) Sostegno all'Ucraina e dura condanna agli attacchi di Israele all'Unifil. Nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, Meloni ha definito "ingiustificabile" l'atteggiamento di Tel Aviv nei confronti dei caschi blu in Libano. Fanpage.it - Giorgia Meloni dice che l’atteggiamento di Israele su Unifil è “ingiustificabile” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sostegno all'Ucraina e dura condanna agli attacchi diall'. Nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre,ha definito "" l'atteggiamento di Tel Aviv nei confronti dei caschi blu in Libano.

