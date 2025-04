Laprimapagina.it - Catania. Lucio Di Mauro: la voce della cultura, il volto del giornalismo etneo

Nel panorama giornalistico siciliano, ci sono figure che non solo informano, ma illuminano.Diè una di queste. Con un tratto elegante e unachiara, ha saputo unire il rigorecronaca alla passione per la, diventando un punto di riferimento per la comunità catanese – e non solo. Oggi, è molto più che un semplice giornalista: è un mediatorele, un divulgatore, un testimone del nostro tempo.Un professionista dalla carriera poliedricaGiornalista con una lunga carriera alle spalle,Diha lavorato per alcune delle testate più importantiSicilia orientale, tra cui “La Sicilia”, “Paesi Etnei Oggi” e collabora con la testata nazionale “La Prima Pagina”, dove firma articoli di approfondimento su eventili, interviste, politica locale e realtà associative.