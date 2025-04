Colpo di sonno al volante esce di strada

strada per un Colpo di sonno, nella notte del 6 aprile, intorno alle 4, ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 6 tra San Giorgio e Carpaneto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. L’uomo al volante è stato portato. Ilpiacenza.it - Colpo di sonno al volante, esce di strada Leggi su Ilpiacenza.it È uscito diper undi, nella notte del 6 aprile, intorno alle 4, ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto lungo laprovinciale 6 tra San Giorgio e Carpaneto. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. L’uomo alè stato portato.

