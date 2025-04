Ilgiorno.it - Neogenitori: arriva la linea telefonica di aiuto del Comune di Milano. Come funziona

Leggi su Ilgiorno.it

, 6 aprile 2025 – Un numero verde per aiutare i freschi mamme e papà a destreggiarsi in uno dei momenti più belli, ma anche più difficili, della vita insieme a un figlio, ovvero i primi anni in famiglia. La nuovadi supporto,si legge in una nota di Palazzo Marino, è integrata al contact center deldi. Chiamando lo 02.02.02 e digitando i tasti 4 e 3 sarà possibile chiedere informazioni sulle risorse del territorio, sia pubbliche sia del privato sociale, che riguardano i servizi di welfare, sanitari, educativi, ma anche il supporto economico e alla socialità, al fine di accompagnare le persone durante il periodo della gravidanza e nei primi anni tre anni di vita dei figli, prevenendo l'isolamento sociale e la povertà educativa. Gli interlocutori Gli operatori del contact center saranno formati per offrire supporto e orientamento e, in caso di necessità specifiche, potranno inviare le richieste al secondo livello di assistenza perché possano essere prese in carico da operatori sociali esperti.