Lapresse.it - Papa Francesco arriva a sorpresa in piazza San Pietro: “Buona domenica a tutti”

to ainSanper il Giubileo dei malati verso la fine della messa. Il Pontefice si è presentato sul sagrato della basilica vaticana, in sedia a rotelle. “, grazie”, le parole di Bergoglio.: “Malattia è tra prove più difficili e dure della vita”Poco prima Rino Fisichella aveva letto l’omelia diper la Messa del Giubileo degli ammalati: “Certamente la malattia è una delle prove più difficili e dure della vita, in cui tocchiamo con mano quanto siamo fragili. Essa puòre a farci sentire come il popolo in esilio, o come la donna del Vangelo: privi di speranza per il futuro. Ma non è così. Anche in questi momenti, Dio non ci lascia soli e, se ci abbandoniamo a lui, proprio là dove le nostre forze vengono meno, possiamo sperimentare la consolazione della sua presenza”, ha spiegato il Pontefice aggiungendo: “Egli stesso, fatto uomo, ha voluto condividere in tutto la nostra debolezza e sa bene che cos’è il patire.