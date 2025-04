Una tessera per Vannacci | cosa cambia nella Lega

Lega, un momento importante, non solo simbolico. Sul palco è salito l'europarlamentare Roberto Vannacci, accolto calorosamente da Matteo Salvini, che ha ufficializzato il suo ingresso nella formazione. Il generale ora è tesserato. "Sono orgoglioso di consegnare la tessera della Lega all'europarlamentare Roberto Vannacci", ha annunciato il segretario, riconfermato, tra gli applausi della platea. Un gesto, ha poi spiegato, che va ben oltre la semplice adesione formale: "È una risposta. Non al popolo della Lega, che è generoso e accogliente, ma alle ansie e ai turbamenti annuali di tanti retroscenisti. Siamo qua e andremo lontano". Dal palco, Vannacci ha ricambiato l'investitura con un discorso deciso, incentrato su unità e determinazione: "La missione si porta a termine solo insieme.

