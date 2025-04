Anticipazioni Domenica In del 6 aprile Andrea Rizzoli ricorda mamma Eleonora Giorgi

Domenica 6 aprile con una nuova puntata di Domenica In a partire dalle ore 14 su Rai1. La puntata si apre con un ricordo di Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025: in studio è presente il figlio Andrea Rizzoli, che aveva scritto il libro Non ci sono buone notizie. Sono inoltre attesi diversi ospiti: vediamo tutte le Anticipazioni.Domenica In, le Anticipazioni del 6 aprileMara Venier torna con una nuova puntata di Domenica In oggi 6 aprile, il contenitore della Domenica che tiene compagnia agli italiani. Ospite in studio Andrea Rizzoli, il primogenito di Eleonora Giorgi, che ricorda l’amata mamma a poco più di un mese dalla scomparsa. Rizzoli ha anche scritto un libro – Non ci sono buone notizie – e ha ricordato la mamma insieme al fratello Paolo Ciavarro a Verissimo. Dilei.it - Anticipazioni Domenica In del 6 aprile, Andrea Rizzoli ricorda mamma Eleonora Giorgi Leggi su Dilei.it Mara Venier torna oggicon una nuova puntata diIn a partire dalle ore 14 su Rai1. La puntata si apre con un ricordo di, scomparsa il 3 marzo 2025: in studio è presente il figlio, che aveva scritto il libro Non ci sono buone notizie. Sono inoltre attesi diversi ospiti: vediamo tutte leIn, ledel 6Mara Venier torna con una nuova puntata diIn oggi 6, il contenitore dellache tiene compagnia agli italiani. Ospite in studio, il primogenito di, chel’amataa poco più di un mese dalla scomparsa.ha anche scritto un libro – Non ci sono buone notizie – e hato lainsieme al fratello Paolo Ciavarro a Verissimo.

