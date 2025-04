Papa Francesco a sorpresa in Piazza San Pietro buona domenica a tutti

Papa Francesco, a sorpresa, arriva in Piazza San Pietro, mentre si sta concludendo la messa celebrata in occasione del Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità. Un lungo applauso ha accolto il Pontefice, giunto in sedia a rotelle. "buona domenica a tutti, grazie tante!". Papa Francesco ha salutato i fedeli in Piazza San Pietro in occasione del Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità. Il Pontefice a sorpresa è giunto in Piazza, in sedia a rotelle e con i naselli per l'ossigeno. Agi.it - Papa Francesco a sorpresa in Piazza San Pietro "buona domenica a tutti" Leggi su Agi.it AGI -, a, arriva inSan, mentre si sta concludendo la messa celebrata in occasione del Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità. Un lungo applauso ha accolto il Pontefice, giunto in sedia a rotelle. ", grazie tante!".ha salutato i fedeli inSanin occasione del Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità. Il Pontefice aè giunto in, in sedia a rotelle e con i naselli per l'ossigeno.

