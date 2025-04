Scuolalink.it - Uscire dall’ISEE familiare nel 2025: guida per abbassare il proprio indicatore economico

Leggi su Scuolalink.it

rappresenta un’opportunità concreta per accedere a numerosi bonus e agevolazioni statali, soprattutto per giovani e studenti. Ridurre il valore dell’ISEE permette di ottenere benefici che vanno dal gratuito patrocinio ai bonus sociali, passando per sconti su tasse universitarie e agevolazioni per il mutuo under 36. Vediamo le soluzioni più efficaci pernelperilScuolalink.