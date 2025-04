Spazionapoli.it - Il Milan ci riprova per Manna! Spunta la nuova offerta al ds del Napoli: i dettagli

Ilciper Giovannicome direttore sportivo per la prossima stagione: arriva laper il dirigente delDopo aver accantonato la pista Fabio Paratici, per i noti problemi giudiziari e burocratici che vedono come protagonista l’ex dirigente della Juventus, ilha ripreso la ricerca per il direttore sportivo della prossima stagione. Giovanni, in tal senso, sembrerebbe essere uno dei primi nomi nella lista dei rossoneri, che hanno intenzione di costruire una squadra che mixi gioventù ad esperienza.Dopo un’annata così disastrosa, il club vuole ripartire con convinzione e ritornare a competere almeno per un posto in Champions League. Da qui la voglia di credere che Conte epossano essere entrambi perfetti per un progetto simile. C’è da fare i conti, però, con il, che non è un supermercato e non ha intenzione di lasciar partire le due figure cardine della squadra così facilmente.