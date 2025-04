Cina | scenario primaverile presso la Grande Muraglia a Pechino

Grande Muraglia a Pechino, capitale della Cina, il 5 aprile 2025. Le sezioni di Mutianyu e Jiankou della Grande Muraglia sono mete popolari tra gli escursionisti di montagna e i fotografi. Con l’arrivo della primavera, chilometri di alberi in fiore aggiungono un tocco di dolcezza alla maestosa Grande Muraglia. La Grande Muraglia fotografata attraverso gli alberi in fiore presso la sezione di Mutianyu della Grande Muraglia a Pechino, capitale della Cina, il 5 aprile 2025. Le sezioni di Mutianyu e Jiankou della Grande Muraglia sono mete popolari tra gli escursionisti di montagna e i fotografi. Con l’arrivo della primavera, chilometri di alberi in fiore aggiungono un tocco di dolcezza alla maestosa Grande Muraglia. Persone visitano la sezione di Mutianyu della Grande Muraglia a Pechino, capitale della Cina, il 5 aprile 2025. Romadailynews.it - Cina: scenario primaverile presso la Grande Muraglia a Pechino Leggi su Romadailynews.it Persone visitano la sezione di Mutianyu della, capitale della, il 5 aprile 2025. Le sezioni di Mutianyu e Jiankou dellasono mete popolari tra gli escursionisti di montagna e i fotografi. Con l’arrivo della primavera, chilometri di alberi in fiore aggiungono un tocco di dolcezza alla maestosa. Lafotografata attraverso gli alberi in fiorela sezione di Mutianyu della, capitale della, il 5 aprile 2025. Le sezioni di Mutianyu e Jiankou dellasono mete popolari tra gli escursionisti di montagna e i fotografi. Con l’arrivo della primavera, chilometri di alberi in fiore aggiungono un tocco di dolcezza alla maestosa. Persone visitano la sezione di Mutianyu della, capitale della, il 5 aprile 2025.

Cina: treno attraversa scenario primaverile nel Guizhou (1). Cina: treno attraversa scenario primaverile nel Guizhou. Blackout in città, il sindaco ringrazia uffici, associazioni e forze dell'ordine. Meteo primavera ed estate 2024: Indicazioni sullo scenario emisferico. SALSOMAGGIORE TERME: WEEKEND CON "MISS PARADE". AMASENO: FERITO DURANTE LA CACCIA AL CINGHIALE, LE INDAGINI. Ne parlano su altre fonti

Cina: treno attraversa scenario primaverile nel Guizhou - Puding, 23 mar 14:01 - (Xinhua) - Questa foto scattata con un telefono cellulare mostra un treno ad alta velocità che passa accanto a campi di colza in fi ... (elivebrescia.tv)

Cina: treno attraversa scenario primaverile nel Guizhou - Questa foto scattata con un telefono cellulare mostra un treno ad alta velocita’ che passa accanto a campi di colza in fiore nella cittadina di Huachu, nella contea di Puding della citta’ di ... (romadailynews.it)

Cina: Heilongjiang, agricoltura primaverile in pieno svolgimento - All’inizio della primavera le attivita ... grande che produce cereali in Cina. I membri del personale riempiono di antigelo un pluviometro a pesata presso la Youyi Farm Co., Ltd., sotto ... (romadailynews.it)