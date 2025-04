Studenti del De Amicis-Da Vinci a Palermo sul palco dei teatri Massimo e Biondo con grandi artisti

Amicis-Da Vinci" a Palermo, con l'esibizione di alcuni allievi e allieve di scuola media, del corso di violoncello, nei giorni scorsi, accanto al grande violoncellista di fama internazionale Ernst Reijseger, alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo.L'articolo Studenti del "De Amicis-Da Vinci" a Palermo, sul palco dei teatri Massimo e Biondo, con grandi artisti .

