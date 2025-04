Papa Francesco torna in piazza San Pietro la sorpresa ai fedeli e il saluto con voce flebile | Buona domenica a tutti

Papa Francesco è arrivato a sorpresa in piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. «Buona domenica a tutti», ha. Leggo.it - Papa Francesco torna in piazza San Pietro, la sorpresa ai fedeli e il saluto con voce flebile: «Buona domenica a tutti» Leggi su Leggo.it è arrivato ainSanal termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. «», ha.

Papa Francesco torna in piazza San Pietro. Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro per il Giubileo dei malati: "Grazie a tutti". Papa Francesco torna in Vaticano dopo il saluto dal balcone del Gemelli: accolto a Santa Marta dal cardinale R. Papa Francesco torna a Santa Marta, l’emozione al Vaticano: “Dopo tante fake news vederlo è confortante”. Torna la voce di Papa Francesco in piazza San Pietro, "Grazie per le preghiere". Dal 14 marzo il Rosario serale per il Papa torna in piazza San Pietro alle 19.30. Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco torna in piazza San Pietro, la sorpresa ai fedeli e il saluto con voce flebile: «Buona domenica» - Non è la voce del Papa che si fa sentire ai malati in piazza san Pietro, ma il suo pensiero: «La malattia è una delle prove più difficili e dure della vita, in ... (msn.com)

Papa Francesco torna in piazza San Pietro, la sorpresa ai fedeli dopo l'omelia: «La malattia è tra le prove più difficili e dure della vita» - Papa Francesco avrebbe voluto accoglierli tutti personalmente i malati presenti in piazza, uno ad uno, stringere loro le mani, accarezzarli, incoraggiarli. Ieri in migliaia hanno attraversato la Porta ... (msn.com)

Papa Francesco a sorpresa a piazza San Pietro: «Buona domenica a tutti, grazie tante» - Non è la voce del Papa che si fa sentire ai malati in piazza san Pietro, ma il suo pensiero: «La malattia è una delle prove più difficili e dure della vita, in ... (msn.com)