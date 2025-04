DOMENICA IN | IL RICORDO DI ELEONORA GIORGI E IL CONFRONTO PRATI-MARINI TRA I TEMI

RICORDO di ELEONORA GIORGI, morta un mese fa dopo aver combattuto contro una grave malattia, la puntata di DOMENICA In del 6 aprile su Rai1.Ospite in studio di Mara Venier sarà il figlio della GIORGI, Andrea Rizzoli, autore del libro ‘Non ci sono buone notizie’.Luca Zingaretti sarà il protagonista di un’intervista nella quale ripercorrerà alcune tappe della sua carriera, oltre a presentare il suo primo film da regista ‘La casa degli sguardi’, tratto dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, al cinema dal 10 aprile.Pamela PRATI e Valeria MARINI, attualmente impegnate nello show ‘Ne vedremo delle belle’, condotto da Carlo Conti, saranno protagoniste di un faccia a faccia nel quale si racconteranno.Gaia si esibirà con “Chiamo io chiami tu”, il brano presentato al Festival di Sanremo 2025, mentre Antoine racconterà il suo periodo in Italia tra gli anni ’60 e ’70 per poi esibirsi con due suoi celebri successi, “Pietre” e “La tramontana”. Bubinoblog - DOMENICA IN: IL RICORDO DI ELEONORA GIORGI E IL CONFRONTO PRATI-MARINI TRA I TEMI Leggi su Bubinoblog Si apre con uno spazio dedicato aldi, morta un mese fa dopo aver combattuto contro una grave malattia, la puntata diIn del 6 aprile su Rai1.Ospite in studio di Mara Venier sarà il figlio della, Andrea Rizzoli, autore del libro ‘Non ci sono buone notizie’.Luca Zingaretti sarà il protagonista di un’intervista nella quale ripercorrerà alcune tappe della sua carriera, oltre a presentare il suo primo film da regista ‘La casa degli sguardi’, tratto dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, al cinema dal 10 aprile.Pamelae Valeria, attualmente impegnate nello show ‘Ne vedremo delle belle’, condotto da Carlo Conti, saranno protagoniste di un faccia a faccia nel quale si racconteranno.Gaia si esibirà con “Chiamo io chiami tu”, il brano presentato al Festival di Sanremo 2025, mentre Antoine racconterà il suo periodo in Italia tra gli anni ’60 e ’70 per poi esibirsi con due suoi celebri successi, “Pietre” e “La tramontana”.

Domenica In, ospiti oggi 6 aprile: il ricordo di Eleonora Giorgi. Domenica In, duello tra Pamela Prati e Valeria Marini. Il ricordo di Eleonora Giorgi. Ospiti e anticipazioni del programma di Mara Venier. Domenica in oggi pomeriggio 6 aprile su Rai 1: ospiti e anticipazioni dello show con Mara Venier. Domenica In, oggi domenica 6 aprile: tra gli ospiti Andrea Rizzoli. Eleonora Giorgi, il ricordo di Vittorio Cecchi Gori a Domenica In: "Ha smesso di recitare troppo presto". Mara Venier si commuove. Eleonora Giorgi: il ricordo nella programmazione Rai. Ne parlano su altre fonti

Andrea Rizzoli a Domenica In: il ricordo della madre Eleonora Giorgi, il libro, la famiglia e l'amore per il cinema - Si apre con il ricordo di Eleonora Giorgi, morta il 3 marzo scorso dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas, la puntata di Domenica In in onda alle 14 su Rai 1. Ospite nello studio di ... (msn.com)

Le anticipazioni e gli ospiti di Domenica In: dal ricordo di Eleonora Giorgi all'intervista a Luca Zingaretti - Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. Da Luca Zingaretti ad Andrea Rizzoli, saranno molti gli ospiti ... (msn.com)

Domenica In, le anticipazioni di oggi: dal ricordo di Eleonora Giorgi con il figlio Andrea Rizzoli all'intervista a Luca Zingaretti - Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. Da Luca Zingaretti ad Andrea Rizzoli, saranno ... (msn.com)