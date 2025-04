Catania-Avellino le probabili formazioni

Avellino si gioca questa sera alle ore 19:30 un passaggio cruciale nella corsa alla promozione. Contro un Catania carico e spinto dal proprio pubblico, i biancoverdi saranno chiamati a un’impresa senza il sostegno dei tifosi, assenti per via del divieto imposto dall’Osservatorio. Nonostante ciò, la risposta della piazza non si è fatta attendere. Ieri pomeriggio, al termine della rifinitura al Partenio-Lombardi, circa 4mila tifosi biancoverdi si sono radunati nella tribuna Montevergine, trasformandola in una curva carica di cori, passione ed emozione. Un’accoglienza calorosa che ha lasciato il segno: commosso il presidente Angelo Antonio D’Agostino, emozionato lo staff tecnico e toccati nel profondo i calciatori, incitati dalla scritta dello striscione srotolato in balaustra: “Per la gloria di questa terra“. Anteprima24.it - Catania-Avellino, le probabili formazioni Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiAi piedi dell’Etna, in uno stadio “Massimino” sold-out da giorni con quasi 20mila spettatori, l’si gioca questa sera alle ore 19:30 un passaggio cruciale nella corsa alla promozione. Contro uncarico e spinto dal proprio pubblico, i biancoverdi saranno chiamati a un’impresa senza il sostegno dei tifosi, assenti per via del divieto imposto dall’Osservatorio. Nonostante ciò, la risposta della piazza non si è fatta attendere. Ieri pomeriggio, al termine della rifinitura al Partenio-Lombardi, circa 4mila tifosi biancoverdi si sono radunati nella tribuna Montevergine, trasformandola in una curva carica di cori, passione ed emozione. Un’accoglienza calorosa che ha lasciato il segno: commosso il presidente Angelo Antonio D’Agostino, emozionato lo staff tecnico e toccati nel profondo i calciatori, incitati dalla scritta dello striscione srotolato in balaustra: “Per la gloria di questa terra“.

