Inseguimento da film | auto contromano in fuga dai carabinieri

auto in fuga contromano sulla Pontina. Sono stati momenti di panico quelli vissuti nella serata di sabato 5 aprile, dove la vettura - intercettata dai carabinieri - è scappata per poi essere raggiunta in via Gigi Ghirotti.Secondo quanto appreso, il veicolo - con a bordo tre persone, tra. Romatoday.it - Inseguimento da film: auto contromano in fuga dai carabinieri Leggi su Romatoday.it Un'insulla Pontina. Sono stati momenti di panico quelli vissuti nella serata di sabato 5 aprile, dove la vettura - intercettata dai- è scappata per poi essere raggiunta in via Gigi Ghirotti.Secondo quanto appreso, il veicolo - con a bordo tre persone, tra.

Inseguimento da film: auto contromano in fuga dai carabinieri. Inseguimento da film: in auto contromano ma esplode una gomma, prova a fuggire a piedi e lancia la droga. Un inseguimento da film. Folle fuga contromano. Speronate le auto della polizia. Bolzano, furgone a folle velocità contromano: inseguimento da film e la polizia spara. Inseguimento da film all'Eur: fugge all'alt, va contromano e sperona auto dei carabinieri. Contromano in Massetana Romana con l’auto rubata: ventenne arrestato dopo una fuga da film. Ne parlano su altre fonti

Non si ferma al posto di blocco, inseguimento da film a Genova - Dopo una breve fuga tra le vie cittadine, imboccando anche vie contromano, il mezzo è stato intercettato in via Maddaloni, dove i tre occupanti, dopo avere urtato due motoveicoli e un'auto ... (primocanale.it)

Calfiornia, fugge nel traffico con un camion rubato: l’inseguimento da film e lo schianto - (LaPresse) Scene che sembrano prese da un film quelle che si sono viste venerdì pomeriggio sulle strade di Long Beach in California (Usa). Un uomo ha rubato un camion con pianale e ha iniziato un inse ... (msn.com)

Auto in contromano sulla Statale, camionista sbarra la strada per farle da "scudo" - In Valsugana la conducente di un mezzo pesante si è trovata una vettura provenire in senso opposto e ha messo in atto una manovra estrema. Il suo racconto ... (today.it)