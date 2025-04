Tragedia in Friuli | 39enne di Vieste muore in un incidente in moto

Vieste in lutto per la tragica morte di Alessandro Germinelli, il 39enne classe 1986 residente a Pertegada di Latisana, deceduto nel pomeriggio di sabato 5 aprile in seguito a un incidente stradale a Longarone, lungo la provinciale 251, in direzione della diga del Vajont. l'uomo stava percorrendo. Foggiatoday.it - Tragedia in Friuli: 39enne di Vieste muore in un incidente in moto Leggi su Foggiatoday.it in lutto per la tragica morte di Alessandro Germinelli, ilclasse 1986 residente a Pertegada di Latisana, deceduto nel pomeriggio di sabato 5 aprile in seguito a unstradale a Longarone, lungo la provinciale 251, in direzione della diga del Vajont. l'uomo stava percorrendo.

Tragedia in Friuli: 39enne di Vieste muore in un incidente in moto. Ne parlano su altre fonti

INCIDENTE Tragedia in moto in Friuli: perde la vita Alessandro Germinelli, 39 anni, originario di Vieste - LONGARONE (BL) – Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di sabato 5 aprile lungo la Strada Regionale 251 Alemagna, in direzione della diga del Vajont. A perdere la vita è stato Alessandro Germin ... (statoquotidiano.it)