Oasport.it - Billie Jean King Cup 2025: perché l’Italia sarà esentata dal primo turno di aprile

Comincerà nel prossimo fine settimana laCup, e lo farà secondo un ormai ennesimo nuovo format rispetto alla stabilità che, bene o male, era stata trovata tra 2005 e 2019. Annata di transizione, in cui ciuna fase a gironi per determinare sei delle otto squadre che andranno a giocare le Finals nel prossimo autunno, presumibilmente a novembre. La sedeShenzhen, in Cina, che si trova così in qualche modo “risarcita” del fatto che le sono sfuggiti 10 anni di accordo per le WTA Finals tra Covid-19 e scelte dell’associazione professionistica femminile.Le due squadre esentate dalsono quelle rappresentanti il Paese ospitante, la Cina, e quello vincitore del 2024,: in sostanza c’è liberamente tempo, per le portacolori dei Paesi in questione, di preparare la stagione sul rosso destinata a prendere il via col botto (basta vedere l’entry list di Stoccarda, che è un 1000 occulto nella sua forma di 500).