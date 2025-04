Papa Francesco a sorpresa tra i fedeli in piazza San Pietro | La malattia dura prova della vita più risorse per la sanità – Il video

sorpresa, Papa Francesco è sceso in piazza San Pietro per incontrare le migliaia di fedeli riuniti nella piazza vaticana in occasione del Giubileo degli ammalati. «Buona domenica a tutti. Grazie tante», ha detto il Papa ai fedeli. La sorpresa che ha fatto gioire il pubblico arriva dopo l'omelia scritta dal Pontefice e pronunciata durante la messa da monsignor Rino Fisichella. «Certamente la malattia è una delle prove più difficili e dure della vita, in cui tocchiamo con mano quanto siamo fragili». «Essa – prosegue il Santo Padre nell'omelia – può arrivare a farci sentire come il popolo in esilio, o come la donna del Vangelo: privi di speranza per il futuro. Ma non è così. Anche in questi momenti, Dio non ci lascia soli e, se ci abbandoniamo a Lui, proprio là dove le nostre forze vengono meno, possiamo sperimentare la consolazione della sua presenza».

