Iltempo.it - Barbero: "Come il 1914", lo storico e l'analogia inquietante sulla guerra

Leggi su Iltempo.it

Fisicamente lontano ma virtualmente connesso: Alessandroarringa la piazza nella manifestazione contro il riarmo di sabato 5 aprile promossa dal M5s e con il suo solito piglio dadescrive l'attuale situazione geopolitica. Tra i volti di spicco dell'area pacifista, lo scrittore torinese ha parlato descrivendo foschi orizzonti per l'Europa e l'Italia. “A noi storici spesso chiedono, ma l'epoca nostra che stiamo vivendo a quale periodo del passato assomiglia? – esordisce – comincio ad avere sempre più l'impressione che l'epoca nostra assomigli paurosamente agli anni che hanno preceduto lo scoppio della primamondiale, nel”. Losnocciola alcuni paragoni: l'Europa allora usciva dal un lungo periodo di pace, eccezion fatta per le guerre nei Balcani e quelle coloniali; esattamenteadesso se escludiamo i conflitti nella ex Jugoslavia e quelli in Medioriente.