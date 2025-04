ASCOLTI TV 4 APRILE 2025 | THE VOICE SENIOR 219% SOVRASTA TRADIMENTO 144% QUARTO GRADO 98% PROPAGANDA LIVE 66%

ASCOLTI TV 4 APRILE 2025 • Venerdì •Gli ASCOLTI tv di venerdì 4 APRILE 2025 con una nuova puntata di The VOICE SENIOR e di TRADIMENTO. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – 2869 37.14PT – 7166 37.76M E D I A S E T24H – 2911 37.69PT – 6796 35.80Tg1 Mattina – 393 11.20Tg1 – 968 21.00UnoMattina – 783 18.90Storie Italiane – 772 19.80Storie Italiane – 871 18.10E’ Sempre Mezzogiorno! – 1584 17.60Tg1 + Economia – 2906 24.80 + 2226 19.29La Volta Buona – 1387 13.00 + 1446 16.60Il Paradiso delle Signore – 1684 22.00Tg1 – 1314 18.20Pres. La Vita in Diretta – 1680 23.00La Vita in Diretta – 1855 22.60L’Eredità – 2581 23.27L’Eredità – 4045 27.70Tg1 – 4499 25.80Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4598 25.24 + 5820 29.63The VOICE SENIOR – 3367 21.90The VOICE SENIOR – 3387 21.89Tv7 – 569 10. Bubinoblog - ASCOLTI TV 4 APRILE 2025: THE VOICE SENIOR (21,9%) SOVRASTA TRADIMENTO (14,4%), QUARTO GRADO (9,8%), PROPAGANDA LIVE (6,6%) Leggi su Bubinoblog TV 4• Venerdì •Glitv di venerdì 4con una nuova puntata di Thee di. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – 2869 37.14PT – 7166 37.76M E D I A S E T24H – 2911 37.69PT – 6796 35.80Tg1 Mattina – 393 11.20Tg1 – 968 21.00UnoMattina – 783 18.90Storie Italiane – 772 19.80Storie Italiane – 871 18.10E’ Sempre Mezzogiorno! – 1584 17.60Tg1 + Economia – 2906 24.80 + 2226 19.29La Volta Buona – 1387 13.00 + 1446 16.60Il Paradiso delle Signore – 1684 22.00Tg1 – 1314 18.20Pres. La Vita in Diretta – 1680 23.00La Vita in Diretta – 1855 22.60L’Eredità – 2581 23.27L’Eredità – 4045 27.70Tg1 – 4499 25.80Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4598 25.24 + 5820 29.63The– 3367 21.90The– 3387 21.89Tv7 – 569 10.

