Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto un po’ di botox e mi hanno attaccata tutti. Tutte facciamo medicina estetica… Tra un mese l’effetto passa, ma è un problema mio”: lo sfogo di Veronica Maya

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante la puntata di ieri sera dello show Ne Vedremo delle Belle, tante cose sono accadute. A cominicare dalla lite tra Patrizia Pellegrino e il giudice Frank Matano e per arrivare allodi. Cosa è successo alla conduttrice, in gara nel programma presentato da Carlo Conti? Ebbene, in molti sui social la criticano per il suo volto e le dicono di essersi ‘rifatta’ troppo.Ecco che allora, nella clip di presentazione che precede le esibizioni,ha voluto mettere un punto: “Mi chiamano i giornali per fare delle interviste e iniziano sempre con ilche io sia rifatta. Il trucco televisivo enfatizza pregi e difetti. Ci sta che uno cambi”. E ancora: “Ho riil seno ogni volta che ho allattato. Ho un marito che fa questo di mestiere e non ne ho maimistero. Sul viso miattaccato troppo.