Lecce-Venezia Streaming Gratis | dove vedere lo scontro salvezza di Serie A in Diretta Live

Serie A si apre con il lunch match delle 12:30 tra Lecce e Venezia al Via del Mare, valido per il 31° turno e decisivo nella lotta salvezza. L’andamento di Lecce e VeneziaLa situazione del Lecce si è notevolmente complicata nell’ultimo periodo, con il successo che manca ormai dallo scorso 31 gennaio, quando i tre punti arrivarono sul campo del Parma. Da quel momento in poi, nelle successive sette partite, sono arrivati solamente due punti, frutto di altrettanti 0-0 con Bologna e Monza, mentre lo score delle ultime cinque gare racconta di sole sconfitte, con una classifica che recita due lunghezze di vantaggio sull’Empoli terzultimo.Questo match ,invece. rischia di essere una delle ultime spiagge per il Venezia, che con i suoi 20 punti conquistati fino a questo momento resta davanti solamente al Monza. Sololaroma.it - Lecce-Venezia Streaming Gratis: dove vedere lo scontro salvezza di Serie A in Diretta Live Leggi su Sololaroma.it La grande domenica di calcio inA si apre con il lunch match delle 12:30 traal Via del Mare, valido per il 31° turno e decisivo nella lotta. L’andamento diLa situazione delsi è notevolmente complicata nell’ultimo periodo, con il successo che manca ormai dallo scorso 31 gennaio, quando i tre punti arrivarono sul campo del Parma. Da quel momento in poi, nelle successive sette partite, sono arrivati solamente due punti, frutto di altrettanti 0-0 con Bologna e Monza, mentre lo score delle ultime cinque gare racconta di sole sconfitte, con una classifica che recita due lunghezze di vantaggio sull’Empoli terzultimo.Questo match ,invece. rischia di essere una delle ultime spiagge per il, che con i suoi 20 punti conquistati fino a questo momento resta davanti solamente al Monza.

