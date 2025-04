Anteprima24.it - Sbarco migranti, in arrivo la nave Aita Mari: disagi al molo per i lavori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ atteso per domani mattina alle 10, alManfredi di Salerno, lodi 108, tra i quali tredici minori non accompagnati, che giungeranno nel porto di Salerno a bordo della. Questa mattina in Prefettura si è svolta una riunione di coordinamento per il crono programma di tutte le operazioni che consentiranno alla macchina amministrativa di accogliere il 39ºinnel porto di Salerno alla banchina delManfredi. A complicare le operazioni c’è l’avvio deiper il cantiere relativo all’allungamento della banchina E allo stesso tempo la visita, prevista sempre per la mattinata di domani, della commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che vuole forse la sua attenzione proprio all’interno dello scalo commerciale di Salerno.