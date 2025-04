Domenica In | ospiti e scaletta di Mara Venier oggi 6 aprile 2025

Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 6 aprile 2025Torna oggi, 6 aprile 2025, Domenica In, la trasmissione della Domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, Domenica 6 aprile 2025 su Rai 1.ospiti e scaletta della puntata di oggi, 6 aprileTra gli ospiti della puntata odierna, Andrea Rizzoli, autore del libro Non ci sono buone notizie, che ricorderà anche la mamma Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa.E ancora: l’attore Luca Zingaretti, mentre le showgirl Pamela Prati e Valeria Marini, protagoniste dello show Ne vedremo delle belle, si racconteranno tra pubblico e privato. Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 6 aprile 2025 Leggi su Tpi.it In: anticipazioni,della puntata di, 6Torna, 6In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,su Rai 1.della puntata di, 6Tra glidella puntata odierna, Andrea Rizzoli, autore del libro Non ci sono buone notizie, che ricorderà anche la mamma Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa.E ancora: l’attore Luca Zingaretti, mentre le showgirl Pamela Prati e Valeria Marini, protagoniste dello show Ne vedremo delle belle, si racconteranno tra pubblico e privato.

Domenica In, gli ospiti di oggi (23 marzo) di Mara Venier: scaletta e orario. Domenica In, gli ospiti di oggi (30 marzo) di Mara Venier: da Roberto Vecchioni a Matilda De Angelis. La scaletta minuto per minuto di Domenica In, la maratona di Mara Venier da Sanremo: apre Achille Lauro,…. La scaletta di Domenica In Speciale Sanremo 2025 in ordine di uscita: i cantanti ospiti di Mara Venier. Domenica In, gli ospiti di oggi (16 marzo) di Mara Venier: scaletta e orario. Domenica In, oggi in tv: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata del 2 marzo da Sanremo a Il Gattopardo. Ne parlano su altre fonti

Domenica In, gli ospiti di oggi (23 marzo) di Mara Venier: scaletta e orario - Dalle 14.00 alle 17.30 un nuovo appuntamento col programma domenicale di Rai Uno. In studio anche il cast di "Ne vedremo delle belle" ... (today.it)

Domenica In, gli ospiti di oggi (30 marzo) di Mara Venier: da Roberto Vecchioni a Matilda De Angelis - Domenica per il pubblico televiso di Rai1 vuol dire soltanto una cosa: torna in onda Mara Venier con il suo pubblico di ... (msn.com)

Le anticipazioni e gli ospiti di Domenica In: dal ricordo di Eleonora Giorgi all'intervista a Luca Zingaretti - Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. Da Luca Zingaretti ad Andrea Rizzoli, saranno molti gli ospiti ... (msn.com)