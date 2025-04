Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: ALBERTO ANGELA E BELEN INFIAMMANO. TUTTI GLI OSPITI DEL 6 APRILE

Leggi su Bubinoblog

Domenica 62025 dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “CheChe Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto.della puntata: in esclusiva, la leggenda dello sport Usain Bolt. L’uomo più veloce nella storia umana ha vinto nella sua carriera 11 medaglie d’oro ai Mondiali e 8 medaglie d’oro alle Olimpiadi, l’unico a vincere 3 volte la medaglia d’oro nei 100 metri e l’unico a vincere l’oro nei 100 metri e 200 metri in 3 edizioni consecutive. Soprannominato “Lightning Bolt”, è attualmente ancora il detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri e della staffetta 4×100 metri., paleontologo, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore, in partenza con la nuova stagione di “Ulisse – Il piacere della scoperta”; Belén Rodriguez, conduttrice della quinta edizione di “Only Fun – Comico Show”, in ondai giovedì sera sul NOVE fino al 242025; Sangiovanni, live in anteprima tv con il nuovo brano “luci allo xeno”, disponibile in streaming dal prossimo 9e in radio dall’11, che segna l’atteso ritorno sulle scene dell’artista.