Bojinov | “Ho sperperato in Ferrari Bentley e Porsche Tornando indietro investirei in appartamenti”

Bojinov ha smesso di giocare un paio di anni fa: "Mi piacerebbe fare il direttore sportivo, ma poi la vita è finita. Chi fa questo mestiere lavora 20 ore al giorno". Leggi su Fanpage.it Valeriha smesso di giocare un paio di anni fa: "Mi piacerebbe fare il direttore sportivo, ma poi la vita è finita. Chi fa questo mestiere lavora 20 ore al giorno".

