Primavera sulle Montagne del Lago di Como? Sì ma con attenzione | neve e ghiaccio ancora presenti sui sentieri

sentieri asciutti e il clima mite sono una tentazione irresistibile per gli escursionisti di ogni livello. Ma. Quicomo.it - Primavera sulle Montagne del Lago di Como? Sì, ma con attenzione: neve e ghiaccio ancora presenti sui sentieri Leggi su Quicomo.it Con l’arrivo delle prime giornate soleggiate, la voglia di respirare aria pura e di concedersi una camminata rigenerante in montagna si fa sempre più forte. I prati che si colorano, iasciutti e il clima mite sono una tentazione irresistibile per gli escursionisti di ogni livello. Ma.

