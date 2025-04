Notizie.com - Pozzuoli, aggredisce l’ex fidanzata con pugni e pugni poi prova a ucciderla: arrestato in flagranza differita

Leggi su Notizie.com

Arriva da Napoli una storia che poteva rappresentare l’ennesimo caso di femminicidio, ma che alla fine è stata sventata con l’arresto del colpevole.conpoiin(Notizie.com)Un uomo ha colpito violentemente la sua exndo poi a gettarla giù dalla balaustra del Belvedere di. Le agenzie di stampa parlano per lui di arresto in. La coppia si era separata a gennaio con la donna che era andata via col figlio, ma lui sembra non aver accettato quanto accaduto e lo dimostra con un’aggressione che fa venire i brividi.Colta in strada a passeggiare la prende ae calci rompendole il naso ea gettarla giù da una balaustra, ma lei resiste e alla fine l’uomo scappa via.