Parma Inter Sommer in versione super non basta! Le pagelle dei quotidiani

Parma Inter, Sommer in versione super non basta! Le pagelle dei quotidiani sulla prestazione del portiere svizzeroBrutto stop per l’Inter in quel del Tardini di Parma, con la squadra nerazzurra che in vantaggio per 2-0, si fa rimontare due gol nel secondo tempo, portando via soltanto un punto dalla sfida contro i ducali di Chivu. Protagonista positivo della partita è sicuramente Yann Sommer, decisivo nel primo tempo con due Interventi super, che hanno blindato la porta della squadra di Inzaghi. Prestazione giustamente premiata dai quotidiani nazionali. Ecco le pagelle dello svizzero:GAZZETTA DELLO SPORT 7- «Senza le sue parate su Bonny e Man l’Inter uscirebbe sconfitta, ma, a differenza della partita con l’Udinese, i suoi prodigi a Parma non bastanoTUTTOSPORT 7 – «La parata su Bonny è una mezza prodezza, quella su Man è tutta Intera. Internews24.com - Parma Inter, Sommer in versione super non basta! Le pagelle dei quotidiani Leggi su Internews24.com di Redazioneinnon! Ledeisulla prestazione del portiere svizzeroBrutto stop per l’in quel del Tardini di, con la squadra nerazzurra che in vantaggio per 2-0, si fa rimontare due gol nel secondo tempo, portando via soltanto un punto dalla sfida contro i ducali di Chivu. Protagonista positivo della partita è sicuramente Yann, decisivo nel primo tempo con dueventi, che hanno blindato la porta della squadra di Inzaghi. Prestazione giustamente premiata dainazionali. Ecco ledello svizzero:GAZZETTA DELLO SPORT 7- «Senza le sue parate su Bonny e Man l’uscirebbe sconfitta, ma, a differenza della partita con l’Udinese, i suoi prodigi anonnoTUTTOSPORT 7 – «La parata su Bonny è una mezza prodezza, quella su Man è tuttaa.

Inter, ripresa horror e vittoria buttata: rimonta Parma, il Napoli ora può andare a -1. Parma-Inter, le pagelle: senza Sommer (7) risultato diverso. Almqvist, perché? È da 4. Parma-Inter 2-2: i cambi di Chivu portano un punto ai crociati. Parma, Chivu in conferenza: "Non rinnego il passato ma oggi l'Inter era avversaria. Il pari? Merito dei giocatori". Viviano su Parma-Inter: “Chivu ha dato solidità, ma oggi…E mi aspettavo di più da Suzuki”. La fake news che dilaga all’estero: “Lautaro e Maignan si sono baciati sulla bocca”. Ne parlano su altre fonti

Se Sommer non para, l'Inter prende gol: Inzaghi, hai un problema in difesa - Dopo 31 giornate di campionato, i gol subiti hanno già raggiunto quota 30: sono ben 8 in più rispetto allo scorso anno ... (gazzetta.it)

Parma-Inter 2-2, la fotogallery di SportParma - Gli scatti dallo stadio “Ennio Tardini” in occasione del match valevole per la 31ª giornata della stagione ’24/’25, tra Parma e Inter, finito 2-2 (clicca qui). Quante emozioni in soli 96' di partita a ... (sportparma.com)

Parma-Inter, le pagelle di CM: Sommer non basta, Inzaghi pensa al Bayern. Bernabé illumina - Parma-Inter 2-2 Sommer 7,5: Quando abbassa la saracinesca su Bonny c`è uno stadio intero in piedi pronto a urlare goal, ma lo svizzero compie un miracolo fermandolo a. (msn.com)