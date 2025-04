Papa Francesco oggi a sorpresa in Piazza San Pietro Buona domenica a tutti

Papa Francesco si è presentato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. Un lungo applauso ha accolto il Pontefice, giunto in sedia a rotelle e con i naselli per l'ossigeno. "Buona domenica a tutti, grazie tante!", così ha salutato. Si investa nella sanità, basta aggressioni ai medici "Carissimi, come durante il ricovero, anche ora nella convalescenza sento il 'dito di Dio' e sperimento la sua carezza premurosa. Nel giorno del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, chiedo al Signore che questo tocco del suo amore raggiunga coloro che soffrono e incoraggi chi si prende cura di loro", afferma Papa Francesco nel testo preparato per l'Angelus. "E prego per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari, che non sempre sono aiutati a lavorare in condizioni adeguate e, talvolta, sono perfino vittime di aggressioni - continua il Pontefice -.

