ASCOLTI TV 5 APRILE 2025 | AMICI 279% NE VEDREMO DELLE BELLE 13% DON CAMILLO 61% RIPARTE CIAO MASCHIO 115%

ASCOLTI TV 5 APRILE 2025 • Sabato •Gli ASCOLTI tv di sabato 5 APRILE 2025 con nuova sfida tra AMICI di Maria De Filippi e Ne VEDREMO DELLE BELLE. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – xPT – xM E D I A S E T24H – xPT – xSettegiorni Parlamento – xTg1 – xUno Mattina in Famiglia – 1121 21.70 + 915 20.00Buongiorno Benessere – 833 18.80Linea Bianca + Linea Verde Start – x + xLinea Verde Italia – 2201 19.90Tg1 – xLe Stagioni dell'Amore – 1389 11.70Passaggio a Nord Ovest – 863 8.90 + 736 8.20A Sua Immagine – 619 7.40 + 700 8.70Sabato in Diretta – 818 10.00 + 1061 11.70L'Eredità Weekend – 2123 20.00L'Eredità Weekend – 3475 26.00Tg1 – xAffari Tuoi – 5257 30.20Ne VEDREMO DELLE BELLE – 2007 13.00Ne VEDREMO DELLE BELLE – xCIAO MASCHIO – 721 11.50Prima Pagina Tg5 – xTg5 – xX-Style – xParadisi Selvaggi – xLe Storie di Melaverde – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – 2113 16.

