Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro tra i malati e coi naselli | Buona domenica a tutti

Papa Francesco a sorpresa è arrivato in piazza san Pietro oggi per il Giubileo dei malati tra la meraviglia di tutti. Il Pontefice è giunto in sedia a rotelle e con i naselli per l'ossigeno assistito da un infermiere. Leggi su Fanpage.it è arrivato insanoggi per il Giubileo deitra la meraviglia di. Il Pontefice è giunto in sedia a rotelle e con iper l'ossigeno assistito da un infermiere.

