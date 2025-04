Treno travolge una persona | bloccati i convogli regionali e alta velocità

Treno ha investito una persona lungo la linea Bologna Rimini. L'incidente, avvenuto nella mattinata di domenica, ha provocato il rallentamento e la sospensione di diversi treni, anche in partenza e in arrivo a Milano. Rete ferroviaria italiana ha pubblicato un primo aggiornamento alle 7.30.

IC 603 Milano Centrale (5:25) - Lecce (16:51): il treno è instradato sul percorso alternativo via Ravenna e non ferma a Faenza, Forlì e Cesena. I passeggeri in partenza da e diretti a Faenza, Forlì e ...

