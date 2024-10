Gaeta.it - Afghanistan, il divieto talebano di immagini vivo: una marcia indietro su libertà e diritti

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In, la recente annunciazione da parte delle autorità talebane di untotale di pubblicazione didi esseri viventi ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alladi stampa e aiindividuali nel paese. Questa misura, imposta dal Ministero per la Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio, rappresenta un passoper una nazione già provata da anni di tensioni e conflitti. Scopriamo in dettaglio la portata e le implicazioni di tale. Il: argomentazioni e applicazione della legge Il portavoce del Ministero per la Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio, Saiful Islam Khyber, ha dichiarato che ildi pubblicazione didi esseri viventi si applicherà su tutto il territorio afghano e sarà implementato progressivamente.