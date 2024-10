"La prevenzione sta bene a tutte", l'Unieuro ospita la campagna dello Istituto Oncologico Romagnolo (Di lunedì 14 ottobre 2024) "La prevenzione sta bene a tutte" è questo il clain della campagna del mese di ottobre dell'Istituto Oncologico Romagnolo dedicata alla prevenzione del tumore femminile al seno, campagna che mercoledì, in occasione del match di Serie A2 tra la Unieuro Forlì e la Vl Carpegna Prosciutto Pesaro Forlitoday.it - "La prevenzione sta bene a tutte", l'Unieuro ospita la campagna dello Istituto Oncologico Romagnolo Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Lasta" è questo il clain delladel mese di ottobre dell'dedicata alladel tumore femminile al seno,che mercoledì, in occasione del match di Serie A2 tra laForlì e la Vl Carpegna Prosciutto Pesaro

Alla Coop di Sesto Fiorentino un mese di prevenzione - salute e benessere - . Dal 15 ottobre al 15 novembre la sezione soci Coop di Sesto Fiorentino-Calenzano organizza un nuovo ciclo di incontri aperti a tutti, sui temi della prevenzione, della salute e del benessere presso il Centro*Sesto Coop, in Via Petrosa: in calendario tanti appuntamenti realizzati in collaborazione. (Firenzetoday.it)

Alla Coop di Sesto Fiorentino un mese di prevenzione - salute e benessere - I temi individuati, che risultano di particolare rilevanza e di stretta attualità e che rispondono ad alcune indicazioni e sensibilità manifestate dai soci, saranno discussi con l’aiuto di esperti capaci di fornire indicazioni per affrontare, direttamente e/o in rapporto con i Servizi Sanitari e Sociali, gli aspetti di prevenzione e gestione ad essi inerenti. (Lanazione.it)

Prevenzione - salute e benessere : gli incontri alla Coop di Sesto Fiorentino - 30 mal di schiena: indicazioni comportamentali per prevenirlo e per gestirlo, dottor Stefano Doronzio – fisioterapista. Già responsabile Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza USL Toscana Centro, dottoressa Alessandra Meconcelli psicologa psicoterapeuta, Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Usl Toscana Centro, dottoressa Tiziana Barchesi psicologa psicoterapeuta, ... (Lanazione.it)