Tennis, Sinner batte Djokovic e trionfa a Shanghai (Di domenica 13 ottobre 2024) Troppo Jannik Sinner anche per Novak Djokovic, che nella finale del Masters 1000 di Shanghai si è arreso al fuoriclasse azzurro: il numero uno al mondo si è aggiudicato il torneo cinese superando il campione serbo in due set col punteggio di 7-6, 6-3. Per Sinner è il terzo Masters 1000 della carriera e il settimo titolo conquistato nel 2024. Grazie alla conquista della finale, l'altoatesino aveva già ottenuto la certezza matematica di concludere l'anno al primo posto del ranking Atp. Forza Jannik The moment @janniksin earned his first #RolexShanghaiMasters title!pic.twitter.com/dGwSIi0lIZ — Rolex Shanghai Masters (@SHRolexMasters) October 13, 2024

