Pedopornografia, poliziotti sotto copertura su Telegram sventano rete di pedofili: tra gli arrestati un prete e un agente delle forze dell'ordine (Di domenica 13 ottobre 2024) Una rete di pedofili è stata scoperta grazie al lavoro sotto copertura della Polizia di Stato con il coordinamento del Servizio Polizia Postale nell?ambito dell?operazione di Ilmessaggero.it - Pedopornografia, poliziotti sotto copertura su Telegram sventano rete di pedofili: tra gli arrestati un prete e un agente delle forze dell'ordine Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Unadiè stata scoperta grazie al lavoroa Polizia di Stato con il coordinamento del Servizio Polizia Postale nell?ambito?operazione di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perugia - agenti sotto copertura nell’indagine sull’eroina tagliata con il Fentanyl - Il campione di eroina era stato consegnato dal personale di una cooperativa che opera nel settore dei servizi sociali. Che a sua volta lo aveva ricevuto da un tossicodipendente di Perugia. Emerge da una nota della Procura del capoluogo umbro che annuncia una conferenza stampa per mercoledì 9 ottobre alle 11. (Lanazione.it)

"Più difficile la copertura dei costi. Così i bilanci sono sotto pressione" - "Purtroppo il taglio al Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) per il 2024 ha colpito duramente tutto il sistema universitario nazionale, inclusi gli atenei marchigiani: una notizia, questa, che non ci ha colto di sorpresa in quanto era già nell’aria e conferma le difficoltà che già si percepivano nei mesi scorsi". (Ilrestodelcarlino.it)

Mo : Idf sotto copertura in ospedale Hebron arrestano uomini feriti - (Adnkronos) – Le forze israeliane sotto copertura si sono infiltrate nell’ospedale di Hebron e hanno arrestato uomini feriti. . Ramallah, 12 set. Lo riporta il Palestinian Information Center e al Mayadeen, precisando che i militari vestiti da donne civili sono entrati in una struttura medica ad Halhul, a nord di Hebron, in Cisgiordania. (Calcioweb.eu)