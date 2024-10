Lanazione.it - Addio al professor Carlo Maffei, pediatra di migliaia di bambini. “Se li ricordava tutti per nome”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Pistoia, 13 ottobre 2024 – Si è fermato il cuore di un uomo che, per almeno mezzo secolo, è stato un punto di riferimento perdi famiglie di Pistoia. Ilera più di un. Era un’istituzione. La personalità a cui i genitori si rivolgevano quando avevano bisogno di un parere in più. E quando “l’aveva detto il” si metteva finalmente un punto alle ansie di fronte ai malesseri dei bimbi molto piccoli. Perché essere mamma e babbo non è semplice, non lo è mai stato. Ile ha lavorato fino alla soglia dei novant’anni, poi l’età ha cominciato a far sentire il suo peso e gli ultimi tempi sono stati difficili per lui. Si è spento ieri pomeriggio nella sua casa di via del Maestrale. Lascia la moglie Enrica Desii, i figli Michele, Camilla e Tommaso e gli amatissimi nipoti. Ilera nato a Pisa il 30 gennaio del 1931.