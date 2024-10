Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales in jeans e sneakers: sovverte il dress code da prima serata (Di sabato 12 ottobre 2024) Maria De Filippi si è ribellata alle classiche regole di dress code da prima serata. Per la quarta puntata di Tu Sì Que Vales ha detto no a tailleur e tubini bon-ton, ha preferito un completo di jeans e le sneakers. Fanpage.it - Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales in jeans e sneakers: sovverte il dress code da prima serata Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024)Desi è ribellata alle classiche regole dida. Per la quarta puntata di Tu Sì Queha detto no a tailleur e tubini bon-ton, ha preferito un completo die le

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maria De Filippi a Tu si que vales 2024 dedica “Gloria” a Sabrina Ferilli | Video Witty Tv - Sabrina si è alzata e si è messa a ballare felice e contenta. Maria De Filippi a Tu si que vales 2024 dedica “Gloria” a Sabrina Ferilli. Appena ha potuto ha voluto dedicare una canzone all’amica e collega. Luciana ha dedicato una canzone al pubblico, Zerbi, invece, ha fatto ballare tutti quanti da vero deejay. (Superguidatv.it)

Tu si que vales - Maria De Filippi parte in anticipo (senza pubblicità) e i social impazziscono : c'entra Barbara D'Urso - . . La nuova puntata di "Tu si que vales", in onda su Canale 5 sabato 5 ottobre, porta con sé tante sorprese, ma la più grande di tutte è l'inizio della "diretta" anticipata, senza nemmeno uno stacco pubblicitario dopo la conclusione di "Striscia la Notizia", un evento che non era mai accaduta prima. (Today.it)

Ballando con le Stelle vs. Tu Si Que Vales - se Milly Carlucci è l’unica a sfidare Maria De Filippi - Battuto Tu si Que Vales, …. 390. 000 telespettatori e uno share medio al 25,29%. Tra le leggendarie rivalità dei tempi moderni non può mancare quella catodica e tutta al femminile tra la Regina Mediaset e la Sovrana di Ballando con le Stelle, tornato in onda sabato scorso su Rai1 con una prima puntata che ha subito ribaltato il tavolo Auditel. (Movieplayer.it)