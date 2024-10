Dove giocheranno gli italiani la prossima settimana nei tornei ATP di Stoccolma, Almaty e Anversa. C’è Berrettini (Di sabato 12 ottobre 2024) Il tennis non si ferma mai e la prossima settimana sono in programma tornei di un certo spessore nel circuito ATP e anche parlando di esibizioni. Il riferimento quest’ultimo è a Jannik Sinner che, dopo Shanghai, volerà a Riad (Arabia Saudita) per disputare dal 16 al 19 ottobre il Six Kings Slam, che vedrà coinvolti anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune, con un premi in denaro faraonici. Parlando invece degli impegni ufficiali, i tornei saranno quelli di Almaty, Stoccolma e di Anversa dal 14 al 20 ottobre. In Kazakistan c’è stata la rinuncia di Flavio Cobolli, che ha deciso di tirare un po’ il fiato visti i tanti impegni affrontati nel corso di quest’ultimo periodo. Nel main draw di questo torneo è previsto, per il momento, il solo Fabio Fognini. Sul veloce indoor belga, invece, non è iscritto alcun italiano. Oasport.it - Dove giocheranno gli italiani la prossima settimana nei tornei ATP di Stoccolma, Almaty e Anversa. C’è Berrettini Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il tennis non si ferma mai e lasono in programmadi un certo spessore nel circuito ATP e anche parlando di esibizioni. Il riferimento quest’ultimo è a Jannik Sinner che, dopo Shanghai, volerà a Riad (Arabia Saudita) per disputare dal 16 al 19 ottobre il Six Kings Slam, che vedrà coinvolti anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune, con un premi in denaro faraonici. Parlando invece degli impegni ufficiali, isaranno quelli die didal 14 al 20 ottobre. In Kazakistan c’è stata la rinuncia di Flavio Cobolli, che ha deciso di tirare un po’ il fiato visti i tanti impegni affrontati nel corso di quest’ultimo periodo. Nel main draw di questo torneo è previsto, per il momento, il solo Fabio Fognini. Sul veloce indoor belga, invece, non è iscritto alcun italiano.

